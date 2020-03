Casaments posposats per culpa del coronavirus

Amb l'arribada de la primavera, creix el nombre de casaments que se celebren als restaurants de tot Catalunya. Aquest any, però, la crisi del coronavirus ha fet canviar l'agenda de molts nuvis, que s'han vist obligats a anul·lar la celebració pel risc de contagi. Això ha repercutit directament a les empreses encarregades de fer els banquets, moltes d'elles a la Catalunya Central.

El sector s'ha mostrat "preocupat" per les conseqüències que els hi pot suposar haver d'estar setmanes aturats. De moment, estan traslladant les celebracions dels mesos de març i abril i, en alguns casos, fins i tot es plantegen els del maig. Alerten, però, que tampoc hi ha tantes dates disponibles al calendari si es vol mantenir la celebració aquest 2020.

Casament suspès amb els nuvis preparats

Al Mas de la Sala, a Sallent, l'estat d'alarma els va enxampar amb els nuvis quasi preparats. Joan Sala, un dels propietaris, explica que divendres ja eren a la finca per casar-se dissabte. Baixes dels convidats i la incertesa va dur-los a prendre la decisió de cancel·lar-lo.

L'empresa va congelar tot el menjar que ho permetia. El que resta, diu Sala, és el que estan donant als tres hostes que encara queden a l'hotel. Quan ells marxin, expliquen, l'establiment, que ja no accepta reserves, abaixarà completament la persiana.

En el cas del Mas de la Sala, estan canviant de data els casaments dels mesos de març i abril. El maig encara no, però podria ser.

Sala preveu que la situació s'agreujarà si la crisi es perllonga massa perquè al mes de maig arrenca "la temporada alta" pel sector, amb casaments i comunions. Ells de moment han enviat al personal a casa i tenen esperança que les mesures econòmiques que s'implantin ajudin a minimitzar les pèrdues que diuen que encara és massa aviat per valorar.

Esdeveniments anul·lats i posposats

L'Oller del Mas, a Manresa, aquest 2020 no celebrava casaments, però sí que tenia esdeveniments per a empreses. Han anul·lat tots els dels mesos de març, abril i maig. De moment, no volen mirar més enllà al calendari i confien també en el fet que la situació es pugui resoldre com més aviat millor. Compten amb una plantilla de 40 persones i encara no han decidit quines mesures hauran de prendre.

La manresana Nòmades organitza esdeveniments i casaments singulars, fora de convencionalismes, en ple bosc. Afortunadament, explica la seva responsable, Alba Pasquina, els primers casaments programats que tenien eren pel juny i juliol "i esperem poder-los mantenir, però estem a l'expectativa". Sí que tenien activitats per a empreses abans que, en aquest cas, s'han ajornat a la tardor.

Paral·lelament, Pasquina explica que els ha sorprès que, arran de la crisi del covid-19, estan rebent més peticions del que és habitual ja pensant en el 2021.

Espai Gastronomia és una de les que viu una de les situacions més particulars. Disposa de quatre espais, en plena Conca d'Òdena, separats en un radi de poc més de vuit quilòmetres. Dos a la zona aïllada i dos fora.

Carles Carol, CEO de l'empresa anoienca, explica que tenien tot el març complet amb casaments, inclòs el passat cap de setmana. Inicialment, el podrien haver celebrat –encara no s'havia decretat l'estat d'alarma- sempre que es mantinguessin les limitacions d'aforament, però, 48 hores abans de la celebració i preveient el confinament de la Conca d'Òdena, els nuvis van decidir posposar-lo. "Té un cost per a l'empresa, però la situació es mereix esforç per part de tothom", explica Carol.

De la mateixa manera, Espai Gastronomia també ha proposat la celebració a la resta de parelles que s'havien de casar aquest mes de març "sense cost" i amb la voluntat de que "puguin mantenir la celebració".

Espai Gastronomia, ofereix, a més, casaments al castell de Tous amb una particularitat: les parelles són de fora de l'Estat. Algunes parelles ja els hi ha traslladat la seva preocupació sobre si podran viatjar. "De moment tenim l'esperança que sí, perquè són al mes de juny", diuen.

Pel que fa a la plantilla, alguns treballen a distància. Amb els que no es pot, explica Carol, s'han redistribuït jornades. Dels cinc dies, en treballen tres i es van rotant. Ho fan en diferents espais físics, en equips de dos, "i extremant les mesures de seguretat". En el cas dels que no poden treballar, com la cuina, no saben encara que faran i si hauran de ser acomiadats.