Cardona concentra les urgències a Súria després del positiu en coronavirus

L'Ajuntament de Cardona ha informat als veïns del municipi que les urgències mèdiques s'han derivat al CAP de Súria. La decisió ve motivada després que, aquest dimecres, s'hagi conegut el primer positiu en coronavirus al municipi: un professional del CAP de Cardona. A través d'un comunicat, el consistori informa que es troba en estat lleu i que, seguint els protocols, ja es va aïllar des del dia que va tenir el primer més mínim símptoma. A conseqüència, però, s'ha procedit a confinar a bona part del personal sanitari de l'ambulatori de manera preventiva.

Davant d'aquests fets, l'Ajuntament ha volgut "donar un missatge de tranquil·litat a la població" i assegura que "tots els protocols s'han seguit escrupolosament al peu de la lletra" i que, en aquests moments, "la incidència evoluciona de la manera establerta".



Mesures de protecció

Durant aquests darrers dies, l'Ajuntament ha repartit material de protecció als establiments comercials que tenen permís per obrir, amb l'objectiu de protegir tant els nostres botiguers i botigueres com als clients.

En paral·lel, afegeixen, s'ha incentivat als comerços que poden obrir a reduir la seva activitat amb la concentració, per exemple, dels horaris d'obertura. També s'ha parlat amb les empreses per tal que incentivin el teletreball i, en la mesura que sigui possible, redueixin la seva activitat per evitar desplaçaments innecessaris.