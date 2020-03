Un professional del CAP de Cardona dóna positiu per coronavirus

L'Ajuntament de Cardona ha comunicat que aquest dimecres les autoritats sanitàries van informar d'un positiu per coronavirus al municipi. Es tracta d'un professional del CAP de Cardona, que, segons la nota que ha fet pública pel consistori, es troba "en estat lleu" i que, seguint els protocols, "ja es va aïllar des del dia que va tenir el primer més mínim símptoma".

Aquest fet, però, ha provocat, segons el comunicat, "el confinament de bona part del personal sanitari de l'ambulatori de manera preventiva, seguint també els protocols establerts". També hi afegeix que "tots es troben en bon estat de salut". El departament de Salut ha procedit a concentrar les urgències al CAP de Súria.

Davant d'aquests fets, l'Ajuntament ha volgut donar un missatge de tranquil·litat a la població, assegurant que "tots els protocols s'han seguit escrupolosament al peu de la lletra i, en aquests moments, la incidència evoluciona de la manera establerta. L'Ajuntament també vol transmetre que tots els cardonins i cardonines tenen l'atenció mèdica garantida".

A més, informa que davant de qualsevol símptoma, abans de sortir de casa, cal trucar al CAP de Cardona (que conserva l'atenció telefònica al 93 869 24 50) o directament al CAP de Súria (93 869 40 07). També es pot trucar al 061, un número que només cal fer servir per urgències relacionades amb el coronavirus. Per a consultes cal trucar al 012 i per emergències al 112.

A banda, s'informa a la població que, durant aquests darrers dies, l'Ajuntament ha repartit material de protecció als establiments comercials que tenen permís per obrir, amb l'objectiu de protegir tant els nostres botiguers i botigueres com als clients.

També s'ha fet molt èmfasi "en el que ens demanen totes les autoritats sanitàries: que ens quedem a casa. La millor fórmula per frenar l'expansió del coronavirus és respectar amb pulcritud el confinament".

En aquest sentit, s'ha incentivat als comerços que poden obrir a reduir la seva activitat —amb la concentració, per exemple, dels horaris d'obertura. També s'ha parlat amb les empreses per tal que incentivin el teletreball i, en la mesura que sigui possible, redueixin la seva activitat per evitar desplaçaments innecessaris. L'Ajuntament de Cardona ja va oferir fa uns dies la informació del Govern espanyol i del Govern català respecte de les mesures econòmiques que s'han aprovat per a empreses, autònoms, treballadors i famílies per fer front al coronavirus (que podeu recuperar a www.cardona.cat). També treballa amb l'establiment d'ajuts econòmics locals.

El consistori remarca que està realitzant un seguiment diari de les incidències que dia a dia es generen al municipi a causa de l'epidèmia de coronavirus. Ho fa a través del Comitè d'Emergència, que està en permanent coordinació amb les autoritats sanitàries del país. Està integrat per representants municipals —encapçalats per l'alcalde, Ferran Estruch, i la regidora de Salut, Lluïsa Aliste— i representants de la Policia Local i Protecció Civil.