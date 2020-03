Sallent deixa a punt el projecte per millorar un tram de l'antiga carretera

L'Ajuntament ha deixat a punt el projecte per remodelar un tram de l'antiga carretera de Manresa a Berga, que transcorre per dins de la trama urbana. De fet, les obres havien de començar aquest mateix mes de març i ja se n'havia fet l'acta de replanteig amb l'empresa constructora just abans de la situació d'excepcionalitat que ha generat l'epidèmia del coronavirus, que ha obligat a ajornar aquest inici.

En concret, la intervenció que es preveu portar a terme quan la situació es normalitzi es concentrarà en el tram que va des del Pont Vell (pont Pere Otger), fins a l'institut, al qual s'accedeix des d'aquest vial. Essencialment, el que es planteja dur a terme és una remodelació i millora de la vorera (alguns punts inexistent) de manera que l'antiga carretera adquireixi més imatge de via urbana. Pel fet que connecta amb l'institut i també amb diferents establiments comercials situats a l'inici del vial per l'entrada sud, aquest tram és força transitat a peu. L'obra prevista forma part d'un pla global d'intervenció a tot el vial.