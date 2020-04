Una empresa de Cardona dissenya una nova mascareta amb tecnologia 3D

Les empreses cardonines Aira Robotics i Prometal, de la mateixa propietat, han dissenyat i fabricat amb impressores 3D de qualitat industrial unes noves mascaretes per lluitar contra el coronavirus. Per tal de testar el producte, la factoria bagenca, que està especialitzada en robòtica per al sector carni però que ara ha centrat els esforços en aquest nou producte, n'ha fet una donació al personal dels cossos d'emergència del municipi i a sanitaris de diferents hospitals catalans. Mentre espera d'aconseguir la seva homologació, treballa en la millora del disseny i, un cop tingui el definitiu, posarà el fitxer a disposició de les empreses que tinguin capacitat per fabricar-ne.

Aira Robotics fa un parell de setmanes que centra els esforços dels seus enginyers en el disseny d'aquestes mascaretes i, fins ara, ja n'ha fet fins a 16 versions, que ha anat millorant per fer el disseny més òptim possible. Es tracta d'un producte rígid, però que té punts de flexió per adaptar-se a cada cara, i que presenta una gran seguretat. Les mascaretes que elabora l'empresa de Cardona són de qualitat industrial i «tenen els porus tancats i no deixen passar el virus, a diferència de les impressores casolanes, per on es filtra l'aigua i per tant el virus», apunta el responsable d'Aira Robotics i Prometal, Xavi Jané, que afegeix que amb algunes de les mascaretes que s'estan confeccionant «hi ha una falsa seguretat, que és contraproduent».

Per testar els prototips de mascaretes que està fent, l'enginyeria cardonina n'ha distribuït més d'un centenar i «tothom n'està molt content perquè transmet molta seguretat, ja que tanca molt bé», afirma el responsable de l'empresa. Des de fa uns dies ha començat a experimentar amb infermeres i també amb el personal de la Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja del municipi a qui n'ha fet una donació per tal que les provin i els facin arribar els avantatges i inconvenients que els permetin ajustar el model fins a aconseguir la versió definitiva.

Un cop el model estigui validat, l'objectiu de l'empresa no és comercialitzar-lo sinó «compartir els fitxers dels dissenys amb els fabricants que tenen capacitat per produir amb qualitat. És un fitxer que es pot enviar a qualsevol punt de l'Estat i d'Europa», assegura Jané, que també apunta que hi ha moltes empreses que disposen d'impressores d'aquestes característiques per poder-ne fabricar.

Les mascaretes estan fetes amb un material de la família del niló, que destaca per tenir un ús durador i té com a gran avantatge que es pot rentar i desinfectar cada dia i no s'han de llençar com les FFP2 o FFP3, que tenen un ús limitat. Es poden netejar a 70 graus o a mà amb aigua i lleixiu «i queden desinfectades». Segons Jané, és una mascareta feta amb un material «de molt alta qualitat i resistència» amb la qual cosa pot durar anys. L'únic que es canvia és el filtre interior, que no deixa passar els virus, i que pot ser de diferent tipologia depenent de la necessitat, «ja sigui per anar pel carrer, en una UCI o a quiròfan».

Les diferents versions han anat evolucionant en funció «del feedback» que els han fet arribar els professionals que ja les han utilitzat i s'hi han introduït millores. Perquè «les provin i les validin», a banda dels cossos de seguretat de la població i del personal de la residència Sant Jaume de Cardona, l'empresa també n'ha fet arribar a centres sanitaris com els d'Althaia, l'Hospital de Mataró o el del Sagrat Cor de Barcelona i estan pendents del vistiplau del Col·legi de Metges de Girona i el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat per fer-ne la validació definitiva.

Aira Robotics i Prometal, implantada al polígon La Cort de Cardona, és una empresa líder en el disseny i construcció de cèl·lules robotitzades per al sector carni. Té 45 treballadors, el 90% dels quals de la mateixa població, i una clientela majoritàriament internacional. Aira Robotics és l'enginyeria que s'encarrega del disseny i Prometal, centrada en el mecanitzat de precisió i impressió 3D, en fa la construcció.

Aquest dies la factoria té aturada la producció i ha posat els seus enginyers a disposició per aconseguir unes mascaretes segures i duradores, que no posin en risc els professionals i evitin el contagi del coronavirus. Talent cardoní al servei de la lluita contra la Covid-19.