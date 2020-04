Onze persones han mort en les darreres setmanes a la residència de Sant Joan

Un total d'onze avis i àvies de la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada han mort en les darreres quatre setmanes. Segons ha explicat a l'ACN l'alcalde, Jordi Solernou, en tres dels casos s'ha pogut verificar que tenien coronavirus, però a la resta de finats no se'ls ha practicat el test. Solernou reconeix que la situació a la llar d'avis segueix sent "caòtica". Explica que dels 50 empleats de la plantilla, 25 estan confinats, i que malgrat que en alguns casos fa més de 15 dies que no treballen, des dels ambulatoris no se'ls està donant l'alta mèdica perquè no se'ls hi pot fer el test. També es queixen de la manca de material de protecció. La llar tenia 52 usuaris abans que comencés la crisi del coronavirus.

Solernou recorda que la llar ja va iniciar els protocols d'aïllament dels usuaris una setmana abans que es decretés l'estat d'alarma. Des de llavors s'han produït les onze defuncions. Malgrat que en molts casos, específica l'alcalde, les víctimes mortals estaven "molt delicats" de salut, desconeixen si tenien el coronavirus.

Els usuaris estan confinats en les seves habitacions. Es dona el cas que aquest dimecres, efectius de l'UME de l'exèrcit espanyol ja va desinfectar els espais comuns de la residència, de la mateixa manera que es va fer en altres municipis bagencs com Súria i Cardona.