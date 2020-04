El Consell gestiona que segueixin els ajuts al lloguer a persones de més de 65 anys

El Consell del Bages ha comunicat que gestiona la continuïtat de les ajudes per al pagament del lloguer adreçades a persones majors de 65 anys en situació de vulnerabilitat que durant l'any passat rebien aquestes prestacions. L'Agència de l'Habitatge mantindrà les subvencions durant aquest primer trimestre d'any per donar resposta a les dificultats que pateixen les persones més vulnerables que s'han accentuat amb la situació actual. Les subvencions, que l'any passat atenien un total de 101 unitats de convivència al territori, cobreixen el 40% del lloguer. L'àrea d'Habitatge del Consell tramitarà els expedients per tal que les persones beneficiàries de les prestacions no hagin de fer cap tràmit i puguin rebre directament les ajudes aquest mes.