Les poblacions mantenen l'esperit de les caramelles cantant des de casa

Per mantenir viva la tradició popular malgrat el confinament, alguns municipis bagencs impulsen aquest cap de setmana diferents iniciatives per celebrar la Pasqua, una festa que té les caramelles com a grans protagonistes. Súria –que ahir celebrava l'acte central– i Callús, els dos principals exponents caramellaires de la comarca, però també altres municipis, volen complir la tradició i han programat cantades des dels balcons, a les xarxes socials o a la ràdio.

A Callús, les caramelles se sentiran a través de Styl FM. La Comissió de les Caramelles de Callús i l'emissora, amb seu a Manresa, han arribat a un acord per tal que avui, diumenge, es puguin sentir simultàniament 15 minuts de cançons, entre 3/4 de dues i les dues del migdia. La consigna que l'organització ha donat als caramellaires és que tothom surti al balcó amb un transistor i gaudeixi momentàniament de la festa a través de les ones.

A la ràdio sonaran quatre cançons ben conegudes pels caramellaires callussencs: La Ben Plantada (dels osonencs Obeses), Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, Caramelles a Callús, del mestre Martirià Font i amb lletra de Pere Fons, i, per acabar, La presó del rei de França, de la Companyia Elèctrica Dharma. Durant tota aquesta setmana, les caramelles de Callús han anant proposant una sèrie de reptes a les xarxes socials per mantenir viva la festa més emblemàtica del poble.

A l'Ametlla de Merola es podran escoltar i cantar des de la finestra cinc caramelles, tres de les quals del compositor local Josep Conangla, avui a les 12 del migdia. Davant la impossibilitat de sortir al carrer, els joves de la localitat han pogut recuperar l'equip de megafonia i les caramelles s'escoltaran a tráves dels altaveus ubicats sobre el campanar.

A Sant Vicenç de Castellet, l'Associació Musical Castellet i l'Esbart Dansaire Santvicentí han preparat uns vídeos que difonen aquests dies coincidint amb la Setmana Santa. En paral·lel, l'Ajuntament fa una crida a tots els veïns i veïnes perquè engalanin els balcons amb mocadors i garlandes per fer viva la Pasqua.

La Pasqua Florida també se celebrarà avui a Sant Fruitós de Bages, on l'Ajuntament farà sonar pels carrers del municipi tres cançons de caramelles per tal que la població pugui gaudir d'aquesta popular tradició. Un vehicle de Protecció Civil recorrerà tot el municipi fent sonar les peces escollides per a l'ocasió des de 2/4 d'11 del matí fins a la 1 del migdia. Aquesta hora, a través de Ràdio Sant Fruitós, s'emetran les tres cançons en directe per tal que tots els veïns i veïnes puguin sortir als balcons a cantar-les a l'uníson.

El municipi de Navàs proposa un concert de Pasqua al balcó. Avui, a les 12 del migdia, prop de 50 alumnes de l'Escola de Música Mestre Josep Maria Castella oferiran un concert simultani des del balcó de casa seva. Cada alumne, amb el seu instrument, tocarà una cançó diferent perquè els carrers s'omplin de música i aquesta arribi al màxim de veïns possibles.

Avui tampoc no faltaran les caramelles a Palà de Torroella, on animen a tothom a vestir-se de caramellaire. A les 12 hi haurà un repic de campanes convocant la gent als balcons. Tot seguit, per la megafonia instal·lada al Casal es difondrà una de les cançons que els caramellaires haurien cantat: La cirereta. Després, se sentiran per megafonia les cançons de caramelles que van cantar l'any passat i s'anima es palanesos a quedar-se al balcó a fer el vermut.



Cap infant sense mona

I si les caramelles són una de les grans protagonistes de la festa, l'altra ho són les mones de Pasqua. Per aquest motiu, també han sortit algunes iniciatives perquè, tot i el confinament, els infants puguin mantenir la tradició.

En aquest sentit, a Sant Fruitós de Bages regalaran una mona als nens i nenes del poble. Les distribuiran entre avui i dilluns a les 750 famílies del municipi amb infants d'entre 0 i 10 anys, i també a la residència per a la gent gran. Són gentilesa del consistori, i estaran elaborades pels comerços pastissers Lo Dolç, Pastisseria Dani, Forn de Cabrianes i Agustí Pastisser. A Callús també en regalaran a totes les famílies amb infants d'entre 0 i 12 anys, que poden passar a recollir-la gratuïtament per Ferran Pastisser fins dilluns.

Castellbell i el Vilar tampoc no vol que cap infant es quedi sense la mona, i és per això que la Comissió de Joves amb el suport de l'Ajuntament proposa als padrins que no puguin portar-la als seus fillols que l'encarreguin en algun dels establiments del poble i un voluntari els la farà arribar a casa.