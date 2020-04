El llibre del Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals incorpora nous elements

L'edició impresa del Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals editat pel departament de Territori i Sostenibilitat i l'Observatori del Paisatge incorpora un nou capítol que descriu els vuit elements que donen caràcter al paisatge de les Comarques Centrals.

Es tracta dels mosaics agroforestals estructurats per masies, característics del Moianès, el Lluçanès, els Replans del Berguedà i els Replans del Solsonès; el paisatge configurat per la pedra seca, amb la singularitat de les tines de vi de les valls del Montcau; les fites i fons escènics emblemàtics, com Montserrat, el Port del Comte, el Pedraforca, la serra de Bellmunt o el Montseny; les colònies industrials i fàbriques de riu que ressegueixen el curs dels rius Llobregat, Ter, Cardener i Anoia; la indústria minera de la sal i el carbó situada entre Cardona, Súria i Sallent, en el cas de la sal, i entre Cercs i Bagà, en el cas del carbó; espais naturals emblemàtics, com el parc natural del Cadí-Moixeró o la serra de Cabrera i el Collsacabra; les infraestructures viàries que creuen les Comarques Centrals, com l'A-2, la C-17, l'eix Transversal o l'eix del Llobregat; i, finalment, el patrimoni romànic, on destaquen Sant Jaume de Frontanyà, Pedret, Sant Benet de Bages, Sant Pere de Graudescales i Santa Maria de l'Estany.

El llibre que ara es publica, de 693 pàgines, 317 fotografies i 55 mapes (realitzats per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-nya), està estructurat en 7 blocs: els primers, dedicats als aspectes generals del paisatge de les Comarques Centrals (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística, valors del paisatge, així com amenaces i oportunitats) i també al caràcter del paisatge de les Comarques Centrals a partir de les seves singularitats. Per altra banda, s'analitzen els paisatges d'atenció especial de l'àmbit esmentat, com els mosaics agroforestals del Berguedà i el Solsonès, colònies industrials, les fàbriques de riu del Llobregat i del Ter o l'eix Transversal, i es formulen els objectius de qualitat paisatgística i la proposta dels criteris i les accions per assolir-los. El bloc 6 és el que tracta una per una les 27 unitats de paisatge de les Comarques Centrals. L'últim bloc recull la documentació de referència.

Es tracta del sisè catàleg que es publica després dels de les Terres de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Comarques Gironines i la Regió Metropolitana de Barcelona. Amb les publicacions en format paper dels catàlegs, també disponibles en format digital al web de l'Observatori, es facilita que la ciutadania pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se'n promou la difusió.