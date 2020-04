ERC, Junts i Compromís demanen un pla conjunt amb la ciutadania a Sant Joan per abordar la Covid-19

Els grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya i Compromís amb Sant Joan, a l'oposició en aquest ajuntament, proposen a l'equip de govern d'Alternativa i PSC l'elaboració d'un pla de xoc a nivell local per mitigar l'impacte social i econòmic de la Covid-19 al municipi, i que es faci comptant amb la participació d'entitats i òrgans municipals de tots els àmbits.

Els tres grups consideren «imprescindible activar mesures que ens permetin mitigar els impactes en el dia a dia i superar a mig termini la greu crisi que patim», i per això volen que en la presa de decisions hi hagi entitats i els serveis municipals, mitjançant la creació d'una comissió específica d'acord amb el Reglament de Participació, que inclogui representants dels àmbits de la salut, serveis socials, gent gran, educació, cultura, promoció econòmica i seguretat. Per altra banda, es proposa destinar el 20 % del superàvit del 2019 a sufragar el cost d'aquestes mesures.

Volen un ple extraordinari

Per poder tirar tot això endavant, els tres partits demanen la celebració d'un ple extraordinari de forma telemàtica, que es reclama després de constatar, segons l'oposició, la voluntat de l'equip de govern d'ajornar el ple de l'abril. Tenint en compte que la petició de fer el ple està recolzada per més d'una quarta part dels regidors, s'haurà de convocar en els propers dies.

En aquesta línia, ERC, Junts i Compromís veuen «del tot comprensible» la suspensió del ple del març, però entenen que «malgrat les dificultats, ara cal activar tota la maquinària per mantenir les reunions dels òrgans i accelerar el debat i aprovació de mesures». Assenyalen que «ara més que mai és el moment d'estar al servei de la ciutadania i l'interès general, deixar qualsevol altra preocupació de banda i treballar de manera col·laborativa».

Els tres grups recorden que el Consell Comarcal del Bages ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la comarca per realitzar plens telemàtics «amb totes les garanties».