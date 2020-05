Mor Joan Bergas, metge de família a Sant Vicenç durant quatre dècades

Sant Vicenç de Castellet va perdre la matinada de dissabte un dels metges que més empremta hi va deixar. Joan Bergas Matas, que va morir a l'edat de 89 anys, havia exercit al municipi com a doctor de capçalera durant quatre dècades. Per la seva llarga i fructífera trajectòria, l'octubre del 2002 la Delegació Comarcal al Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el va guardonar amb el premi Vivències Mèdiques «per tota una vida dedicada a la professió mèdica». Natural de Sant Vicenç, Joan Bergas va començar a exercir la professió de metge als 26 anys a l'Hospital Nostra Senyora de l'Esperança de Barcelona. L'any 1959 es va traslladar al Bages per exercir a Sant Vicenç de Castellet i a Castellgalí, i va ser-ne metge de família fins a la seva jubilació, l'any 2000. Quan el 2002 el Col·legi de Metges li va fer el reconeixement, en va destacar la seva «bonhomia, honestedat, empatia amb els pacients i companyonia amb la resta de metges».