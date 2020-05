Salut proposa que la regió central s'esperi per entrar a la fase 1 de desconfinament

El departament de Salut proposa un desconfinament a diferent velocitat dins de Catalunya, organitzat per regions sanitàries i no per províncies com vol el Govern de l'Estat, i deixa la Catalunya Central fora de les zones on s'aplicarà la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns. Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, Moianès i Osona no s'incorporarien a l'aplicació de la fase prevista per a dilluns. Sí que ho farien comarques de l'àmbit d'aquest diari com la Cerdanya i l'Alt Urgell, que pertanyen a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, i aquesta sí que iniciarà el nou pas cap al desconfinament.

Aquest desconfinament gradual a Catalunya és fins avui una proposta, però, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha vist com el Govern central li tombava la majoria de les iniciatives amb segell català, en aquesta ocasió hi ha una possibilitat d'aplicació alta. Vergés demanarà al Govern espanyol que tres regions sanitàries – Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran– siguin les primeres en avançar, a partir del proper dilluns, en el procés de desconfinament.

La consellera va esgrimir ahir que, segons indiquen els estudis analitzats pel departament de Salut, en la resta del territori hi ha risc de rebrot, encara que moderat. La regió sanitària de la Catalunya Central, la de Lleida, de Girona, la de l'àrea metropolitana nord i la de l'àrea metropolitana sud, tenen aquest risc moderat, i a la de Barcelona ciutat es considera que el risc és moderat-alt.

El desconfinament gradual d'àmbit territorial que proposa Catalunya s'ajusta als indicadors de risc epidemiològic. «El farem de manera segura, basat en l'evidència disponible, consensuada i transparent», va dir Vergés després de remarcar que aquest procés, dur i complex, «no el podem fer sols: necessitem comptar amb la gent, amb els diferents sectors de la societat, i sobretot amb els ajuntaments, entitats locals i supramunicipals», perquè són «qui millor coneix els seus territoris i millor poden ajudar a remarcar que cal mantenir la solidaritat i la responsabilitat de tothom».

Vergés assegura que encara hi ha transmissió comunitària del virus, fet pel qual ha reiterat la crida a la prudència i a seguir les recomanacions d'higiene i de distanciament físic. «No ens podem relaxar, ho diem sempre, tot i que sigui cert que les xifres han baixat moltíssim i que el nostre sistema de salut ha pogut atendre qui ho ha necessitat», va emfatitzar.

El departament de Salut ha decidit avançar tres territoris en el procés atenent a la taxa de transmissió del virus i la incidència de nous casos en els darrers 14 dies. Pel que fa a les altres 6 regions, va explicar que caldrà que passin uns quants dies més per veure l'evolució del virus: «És molt positiva a totes aquestes regions, però cal temps per consolidar la tendència i per enfortir el diàleg amb el món local» per detectar i solucionar algunes complexitats, sobretot als municipis més grans. «La setmana vinent estarem en disposició de presentar una nova proposta per a aquestes regions», va assegurar Vergés, que va afegir que «han d'anar potser a un ritme més lent que les regions amb un risc baix, i això té tota la lògica en l'estratificació que hem fet».