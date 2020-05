La Plataforma C-55 titlla d'«encoberta» l'ampliació de la gratuïtat a la C-16

La Plataforma C-55 celebra l'ampliació fins a 24 hores de la gratuïtat de circular per l'autopista C-16 entre la seva entrada nord i el peatge de Sant Vicenç anunciada per la Generalitat, però més que un tracte de favor als usuaris,

ho veu com «una fórmula a la desesperada» per intentar incrementar el trànsit en aquesta via (que la situació actual ha fet caure un 19,2 %), en benefici de la concessionària.

La gratuïtat en aquest tram, fins ara limitada a les hores punta (de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 de la tarda a 9 del vespre), es continuarà

restringint als dies laborables de dilluns a divendres, però a partir de l'1 de setembre s'ampliarà a les 24 hores del dia. Així ho ha anunciat el departament de Territori i Sostenibilitat (vegeu l'edició d'ahir d'aquest diari) amb l'objectiu que es converteixi en una autèntica ronda nord de Manresa. Una mesura que el territori demanava fa temps, i el fet que s'hagi anuncuat justament ara ja malpensar la plataforma, que ho considera com una «gratuïtat encoberta» amb interessos amagats. I és que, segons els darrers comptes de Ferrovial-Autema a què es remet la Plataforma, de gener a març d'aquest any han circulat en aquest tram 16.329 vehicles al dia de mitjana, respecte els 20.209 del mateix període de l'any passat. Igualment, apunta que dies enrere, les concessionàries d'autopistes demanaven allargament de concessions per la pèrdua de trànsit.

La Plataforma recorda que des del Decret 161/2015 de 14 de Juliol van variar els termes de les compensacions que feia la Generalitat a Ferrovial/Abertis des de l'any 1999 amb l'objectiu, segons diu, «d' incrementar les bonificacions i els guanys per Autema», intentant que circulessin més vehicles per l'autopista. Tanmateix, la Plataforma creu que això no ha acabat de funcionar «per més que han intentat de totes les formules possibles traslladar trànsit de la C-55 a l'autopista». L'entitat lamenta que no s'hagin desdoblat els trams projectats de la C-55, i que al seu lloc s'hi hagin fet obres de millora «del tot insuficients».

La Plataforma diu que si aquesta mesura s'amplia als caps de setmana com demanen alcaldes de la comarca, els diners que haurà d'aportar la Generalitat per a les bonificacions, seran molts més.