Els primers gegants d'Avinyó fan 50 anys amb la mirada fixada en la seva restauració

El 26 de juliol del 197o durant la fira d'estiu, per Sant Jaume, Avinyó va estrenar la primera parella de gegants del municipi. Les dues figures, que es van batejar amb el nom de Moro i Hebrea, es van comprar a Múrcia gràcies a la iniciativa del Grup Artístic d'Avinyó. Ara, els «gegants vells», com es coneixen popularment al poble, celebren 50 anys i la Colla de Gegants i Nans té per objectiu aconseguir el finançament necessari per tal de restaurar les dues figures, malmeses amb el pas del temps, i preservar aquest element del patrimoni cultural local.

Amb els anys els gegants, que ara estan exposats a l'entrada de l'Ajuntament, s'han anat desgastant i malmetent i en el seu estat de conservació actual pràcticament no es poden utilitzar. Els gegants vells només surten puntualment en festes del mateix municipi, ja que des del 1983 Avinyó té una altra parella: el Joan del Vi la Pepeta de la Rovirassa, i amb el gegantó del Busé que es va estrenar l'any 2000. Aquestes són les figures que la colla gegantera porta a les diferents sortides que fan pel territori.

L'entitat ja disposa d'una proposta de restauració de les dues figures més antigues, que es va presentar als projectes participatius del poble però que, per ara, no ha trobat el finançament necessari per tirar-la endavant. El projecte proposa una intervenció per tal de revisar i restaurar els gegants per evitar que es malmetin més amb el pas del temps i inclou la millora de la carcassa i el vestuari.

Amb una altura de més de 4 metres, les dues figures van ser fabricades a Múrcia juntament amb 27 capgrossos. El vestuari dels gegants el va fer el sastre Llorenç de Barcelona. El Grup Artístic d'Avinyó va poder finançar els nous gegants gràcies a les aportacions ciutadanes a les tómboles que va organitzar l'entitat, a la col·laboració d'algunes indústries locals i a una aportació de la Diputació de Barcelona. Les figures es van estrenar el juliol del 1970 amb un passacarrers per tot el poble, portats pels geganters de Manresa. Uns anys més tard va aparèixer la colla gegantera i el 1980 es va organitzar la primera trobada de gegants al poble.

Entre les múltiples sortides que van fer els primers gegants d'Avinyó arreu de Catalunya destaquen la trobada internacional de gegants a Matadepera l'any 1982 i la seva participació a l'acte inaugural del Mundial de futbol del mateix any, a l'estadi del Barça.