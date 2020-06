Presó provisional per a un veí de Sant Joan acusat d'abusos sexuals a menors

El cap d'estudis de l'institut Alexandre de Riquer de Calaf ha ingressat a presó provisional després d'haver estat acusat d'uns presumptes abusos sexuals a menors en l'àmbit familiar. L'home, de 47 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada, ha estat cessat del seu càrrec directiu pel departament d'Educació.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra a l'ACN, la detenció del professor va tenir lloc el 18 de maig passat. Després de declarar davant del jutge, l'home va ingressar a presó provisional sense fiança.

Els abusos sexuals a menors pels quals se l'investiga haurien ocorregut en l'àmbit familiar i no en l'educatiu. En tenir constància dels fets, l'institut va activar el protocol i va informar els Serveis Ter-ritorials del departament d'Educació a la Catalunya Central. Segons informen des d'Educació, un cop coneguda l'acusació van optar per cessar-lo del seu càrrec directiu a l'institut Alexandre Riquer de Calaf.

Malgrat que els fets van tenir lloc fora del centre, des de la direcció de Serveis Territorials van contactar amb la Fundació Vicky Bernadet per acompanyar en el procés el centre i també per informar les famílies, a més d'establir un canal de contacte amb elles per facilitar que si alguna família vol informar d'alguns fets relacionats amb aquest cas, tingui tot l'acompanyament per poder-ho fer amb les millors condicions possibles.