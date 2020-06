L'ACA planteja noves solucions per al barri de la Farinera de Sant Vicenç

20 anys després dels aiguats que hi van fer estralls, l'Agència Catalana de l'Aigua encara està valorant noves propostes per reduir els factors que van aguditzar l'impacte d'aquell episodi al barri de la Farinera de Sant Vicenç.

Fonts de l'ACA han explicat a aquest diari que el departament ha elaborat una diagnosi de la situació actual a partir dels resultats d'un estudi d'inundabilitat, i una proposta de mesures per fer front al risc d'avingudes, que s'ha presentat a l'Ajuntament. En aquest sentit, i segons ha precisat el consistori, es planteja una primera actuació al marge dret de la riera, en paral·lel a la formació geològica coneguda com a Muntanyes Russes, per tal de contenir el material sòlid provinent de la disgregació d'aquesta i evitar la pèrdua de secció hídrica de la riera.

En el tram del polígon del Clot del Tufau i el barri de la Farinera, es plantegen dues alternatives per tal de crear un nou vial d'accés al polígon i l'eliminació del gual inundable actual. Això permetria modificar el traçat i ampliar la llera de la riera. Ambdues alternatives presenten les opcions de configurar la llera amb una secció rectangular de formigó o una de trapezoidal, amb l'avantatge de poder-se revegetar i permetre una millor integració paisatgística.

I és que, tal com explicava Regió7 en l'edició d'aquest dimecres, ahir es van complir justament 20 anys del terrible aiguat que va causar grans destrosses i cinc víctimes mortals a la zona del Bages sud i al nord del Baix Llobregat, i el barri de la Farinera de Sant Vicenç encara té pendents l'execució de mesures que van quedar establertes en un pla redactat un any després per l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat. D'aquelles mesures previstes se'n va executar una part important, però d'altres també d'envergadura van quedar per fer.

En aquest barri el problema central va ser la crescuda sobtada de la riera de Castellet –que creua pel mig del barri, just abans de desembocar al Llobregat–, agreujada sobretot pels nombrosos obstacles que va trobar al seu pas, amb tot el material que arrossegava, que hi va provocar un embassament de l'aigua.

Va quedar per fer, però, tota una segona fase que preveia l'expropiació i enderroc de les naus abans esmentades. Aquesta intervenció també anava complementada de l'obertura d'un nou vial de connexió amb el polígon del Clot del Tufau, que en aquell moment es dibuixava per la banda esquerra del curs de la riera. La reclamació dels deures pendents la continua posant sobre la taula l'Associació de Veïns de la Farinera, que creu que després d'aquella intervenció de fa 12 anys només se'ls està donant allargues.