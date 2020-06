La Loteria Nacional reprèn el sorteig, i dona aire a un negoci molt tocat per la pandèmia

Ja fa quatre setmanes que les administracions de loteria van aixecar la persiana, però encara no han aixecat el cap. Durant aquest temps han funcionat a mig gas, amb només alguns sortejos en joc i sota els efectes d'una pandèmia que ha tocat la butxaca de bona part dels clients. Administracions de les comarques centrals consultades per aquest diari han tingut una caiguda de vendes, en alguns casos fins a la meitat, que confien anar recuperant amb la tornada, aquesta setmana, del sorteig de la Loteria Nacional, l'últim que quedava a banda de les quinielesm i el que els suposa una recaptació més gran.

El joc es va reprendre amb els sortejos de la Primitiva i l'Euromillones, una setmana més tard va retornar la Bonoloto i la Grossa de la Primitiva, i quedaven pendents els dos sortejos setmanals (de dijous i dissabte) de la Loteria Nacional, que es reprenen aquesta setmana: dijous es va fer el corresponent al sorteig que s'hauria d'haver celebrat el 19 de març (l'extraordinari del Dia del Pare), i avui tindrà lloc el sorteig que s'hauria d'haver fet el 21 de març.

I és que, pel que fa a la Loteria Nacional, des que han tornat a obrir portes les administracions han venut els números de les rifes que havien quedat ajornades, és a dir, les que es van aturar a mitjan de març. Això ha permès mantenir com a vàlids i sense caducitat els números que s'havien comprat abans del confinament, però al mateix temps ha obligat a jugar molt per avançat a qui no en tenia i ara n'ha volgut comprar, tenint en compte que no és fins ara que hi torna a haver sorteig després de tres mesos. A partir d'aquí, la rifa recuperarà la seva periodicitat, i això anima les administracions, que confien que aquest sigui el punt d'inflexió amb el qual també es recuperi el ritme de vendes, fins ara molt alterat.



Se surt poc del joc habitual

Quan va poder tornar a obrir portes, a l'administració número 1 de Manresa «vam notar que hi havia ganes de jugar», explica la responsable del negoci, Elisabet Oller, «però a molts clients encara els costa sortir», de manera que les vendes se n'han ressentit. Tanmateix, tenint en compte les circumstàncies amb què s'han reprès els sortejos, «encara hi ha força moviment», apunta Oller, si bé preveu que sigui a partir d'ara quan es vagi recuperant el nivell de vendes que hi havia abans de la pandèmia. Diu que alguns clients que són habituals de la Loteria Nacional aquests dies «han anat jugant al que hi havia», però no tothom ho ha fet. També hi ha qui «venia a informar-se per finestreta i ho ha aprofitat per jugar», però no és l'habitual.

A l'administració número 1 de Moià també hi ha qui ha apostat per sortejos als que normalment no juga, però poc: «No hi ha el costum de passar-se d'un a l'altre», apunta la responsable del negoci, Olga Valldeoriola.

En general, diu que hi ha hagut un descens de vendes, que atribueix al fet que fins ara no hi ha hagut Loteria Nacional, i encara que algunes persones hagin comprat números d'alguna altra rifa, en cap cas «no ho ha compensat». Per contra, diu que hi ha hagut algun abonat «que ha deixat de comprar el seu dècim». Valldeoriola diu que «aquests dies han anat venint clients, però en trobo a faltar molts, sobretot gent gran que encara no surt gaire». I és que bona part de la clientel·la que juga a la loteria és el col·lectiu de gent gran que, a més, la compra per finestreta, afegeix.



Gent gran i menys diners

David Carmona, de l'administració Bonavista de Manresa, diu que aquests dies el negoci «és massa tranquil» perquè ha notat un descens de les vendes en tots els sortejos, fins al punt que la clientela «pot haver caigut ben bé fins a la meitat» respecte la que hi havia abans de la pandèmia.

Carmona explica que els primers dies, només amb la Primitiva i l'Euromillones «va ser lamentable», i si bé la situació ha millorat a mesura que s'han anat obrint nous sortejos, fins ara continuava aturat el de la Loteria Nacional i les vendes encara són fluixes. «La gent normalment vol la loteria de la setmana, no la de més endavant», apunta, i diu que això ha fet caure les vendes.

També ho atribueix a la situació econòmica provocada per la crisi de la covid-19: «Hi ha molta gent que encara no ha cobrat res i no ve tant, o bé compra un sol dècim en lloc dels dos o tres d'abans perquè ara hi ha por», apunta en relació a persones a l'atur amb un ERTO. Confia que la represa de la normalitat en els sortejos ajudi a recuperar les vendes, i també l'entrada a la fase 3 de la desescalada, «amb més bars oberts, perquè també n'hi ha molts que venen a comprar loteria».

També a la papereria Colors de Berga, que és un punt mixt de distribució de loteria, el nivell de vendes «és molt fluix», explica la seva responsable, Montserrat Francàs. «La gent està espantada per la situació econòmica i la loteria és un tema del qual poden prescindir», apunta, i diu que això es nota en el negoci: «Si abans feien un Euromillones o una Bonoloto, ara només fan una cosa, o una aposta enlloc de dues o tres, i altres clients ja ni tan sols venen».

Deixant de banda l'afectació econòmica que hagi pogut tenir la covid en les famílies, Francàs té l'esperança que amb la represa de la Loteria Nacional «la cosa s'animi perquè tothom ja podrà comprar el que vol amb regularitat».