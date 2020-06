Un producte pensat per poder ser desinfectat i produït a gran escala

La mascareta Aleu és estanca i cobreix nas, boca i mentó. És de material termoplàstic, es pot desinfectar després de cada ús, i es pot fabricar mitjançant injecció a gran escala, per impressió 3D o una combinació d'ambdós. Gràcies a la impressió 3D, és possible també la fabricació de diferents talles o de complements especials de manera ràpida.

Exemple d'això és la vàlvula d'exhalació dissenyada per l'empresa Soler & Palau, imprimible en 3D, amb la finalitat de permetre encara una respiració millor per a possibles pacients amb patologies que ho requereixin, segons explica el director tècnic de Soler & Palau, Albert Bach-Esteve.

El projecte ha anat evolucionant des dels requeriments inicials establerts amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona, posteriorment amb les proves de validació i adequació de diferents professionals de la salut d'hospitals com el Josep Trueta de Girona, l'Althaia de Manresa i el Sant Pau de Barcelona, així com amb tots els assajos realitzats als laboratoris d'Eurecat, que han permès arribar a tenir un producte llest per a la fase d'homologació.

El Col·legi Oficial de Metges de Girona ha estat el coordinador i supervisor mèdic del projecte, Prometal3D, Aira Robotics, Soler & Palau i Eurecat han aportat el seu coneixement en el disseny i desenvolupament del producte, així com la seva capacitat d'assaig i industrialització. Tecnoateneu Vilablareix ha estat el dinamitzador de la participació. BTwice i Stimulo hi han contribuït amb la seva capacitat de disseny. Artein Gaskets, Venfilter i Mini Pleat Filter, Tallers Jaume, Alzamora Packaging i Impremta Pagès han aportat el seu coneixement i productes al projecte. També hi ha col·laborat Urbinium Girona.