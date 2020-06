Una jove denuncia un robatori i una agressió al tren dels FGC, a Sant Vicenç

Una jove navarclina, Isabella G., de 20 anys, ha denunciat públicament, a través de les xarxes socials, que diumenge passat a la nit va ser víctima d'un robatori amb violència quan tornava cap a casa amb el tren dels FGC, a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet. En explicar el cas, afirma que «si ets dona i vas sola, encara t'intimiden més» en referència al grup que la va agredir quan ella va intentar recuperar el mòbil sostret.

En declaracions a Regió7, la Isabella ha explicat que els fets van passar quan el tren estava a punt d'arribar a l'estació de Sant Vicenç. Un noi li va prendre el telèfon mòbil i va baixar a l'estació. Ella, amb la intenció de recuperar-lo, el va seguir i quan el va atrapar va topar amb més joves del mateix grup que la van agredir perquè el deixés marxar. La noia explica que era ja l'últim tren de la nit i que l'havia agafat, a 2/4 d'11 a l'Hospitalet de Llobregat quan sortia de treballar. Els fets van passar poc abans de 3/4 de 12.

La noia explica que va ser «una experiència molt desagradable» perquè ja abans que es produís el robatori i l'agressió, aquest grup «m'estaven intimidant, fent-me sentir molta por» i finalment «aprofitant-se que anava sola per poder robar-me». Tot i això, explica que en el moment del robatori, «em va semblar que al tren només hi era ell i al ser molt jove et fa agafar confiança». Tot seguit concreta que a aquest grup ja se l'havia trobat en alguna altra ocasió i que «es reparteixen pel tren, estudien tots els passatgers que pugen i el què porten i parlen entre ells en àrab perquè els passatgers no els puguin entendre».

La Isabella diu que mai ha estat testimoni de cap altre robatori al tren però que pel que ha vist, aquest grup «s'aprofita de la gent més vulnerable però a més si ets dona, fan ús de la intimidació i l'assetjament sexual i et diuen tot tipus de barbaritats. En el seu cas concret que el divendres anterior al robatori ja l'havien assetjat: «van venir cap a mi, em van començar a parlar, a dir-me que els agradava i altres coses». En la seva opinió, la situació s'agreuja a mesura que el tren s'allunya de Barcelona. «Quan puges allà, hi ha més gent i vigilants. Però hi ha un moment en què la gent va baixant, quedem molt poques persones al tren i tampoc hi ha vigilants de seguretat», assegura.

En el seu cas, afegeix que quan estaven a Sant Vicenç de Castellet, a part del grup que la va robar i agredir, al tren hi havia dos passatgers i el maquinista, que quan es van adonar de la situació, va esperar que pogués tornar al tren els serveis d'emergències de manera que quan va arribar a Manresa, a l'estació ja hi havia els Mossos i serveis mèdics per atendre-la.

Fonts de FGC van explicar que tenien constància dels fets i que es va aplicar el protocol que va derivar en aquesta activació dels serveis d'emergència. Les mateixes fonts van confirmar que el dia abans es va produir un altre robatori en aquesta línia i que el cas està sota investigació policial.