Sant Vicenç torna els cants per la llibertat a la plaça

Sant vicenc de Castellet torna a cantar per la Llibertat dels líders independentistes presos. Després de 3 mesos i 13 dies confinats per la situació d'excepcionalitat generada per la covid-19, els veïns d'aquesta població del Bages sud han tornat aquest divendres al vespre a la Plaça de l'Ajuntament.

Ho han fet per cantar l'habitual repertori amb l'objectiu de reclamar l'alliberament immediat dels presos politics.

Des de fa més de 2 anys, a Sant Vicenc de Castellet, cada divendres al capvespre s'interpreta el Cant dels Ocells, el Cant dels Indignats, l'Estaca i els Segadors.

L'acte sempre ha estat organitzat per l'Assemblea i compta amb una variable assistència de públic.