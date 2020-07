Artés posa en marxa un carril bici per connectar el nucli urbà amb el polígon

Artés disposa des d'ara d'una nova via segura d'anada i tornada al polígon industrial per als desplaçaments en bicicletes i patinets. Es tracta del Carrer Manresa, carrer que ha passat a ser d'un sol sentit de circulació durant l'últim any, fet que millora la seguretat de vianants i vehicles.

La proposta, sorgida d'una de les vàries reunions fetes amb el veïnat prèvies a les obres del carrer, ve avalada pel Pla de Mobilitat de l'any 2018 redactat per la Diputació de Barcelona. El carrer Manresa, unidireccional, passa a ser el que s'ha anomenat un ciclocarrer, espai d'ús compartit per a vehicles de motor, bicicletes i patinets. El nou carril, vol assegurar una tornada al centre del poble segura i sense entrebancs per aquest tipus de vehicles.

Un cop acabada l'obra, els elements que delimiten el carril de bicicletes amb el dels cotxes es van anar trencant. Després de reclamar-ho, l'empresa que va dur a terme l'actuació es va comprometre a fer-se càrrec de la reparació i bona col·locació d'aquestes peces, fet que no tindrà cap cost per l'Ajuntament d'Artés

El carril per a bicicletes, primera fase

El passeig per a bicicletes i patinets tindrà continuïtat. Durant el mes de juliol hi ha previst l'inici d'obres de la millora d'entrades del polígon Santa Maria. Aquestes comportaran l'adaptació d'un passeig ampli que travessarà el polígon pel carrer Sant Antoni Maria Claret. Suposarà un espai adaptat i segur tan per a vianants com per a bicicletes i patinets.

El global, es traduirà en un passeig per a bicicletes de més d'un quilòmetre de seguretat, sense entrebancs.

L'executiu local, formart per ERC i la CUP, destaca que fa "una aposta per la mobilitat sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient". I que, en aquesta línia, el nou carril vol potenciar l'ús d'aquests vehicles com a transport habitual i de fet son ja moltes persones que en fan ús per anar a treballar. "Hem de tendir a una mobilitat segura amb carrers d'un sol sentit de circulació, voreres més amples, que prioritzin la mobilitat de vianants i bicicletes i la reducció l'ús del cotxe. El carril bici és un pas més cap a aquesta nova concepció de mobilitat", subratllen fonts municipals.