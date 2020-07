Alguns centres posen ara la màxima atenció en les famílies i les sortides dels residents a l'exterior

A mesura que avança la desescalada i que els residents poden anar sortint, també preocupa el que pot passar a fora. «Ara el que ens fa més por és el contacte amb les famílies», explica la directora de la residència de Sallent, Maria Rosa Igual. Els residents «ja demanen poder sortir i anar a casa», i diu que en això també s'han d'extremar les precaucions, tenint en compte que «som els direccions dels centres qui hem de valorar qui pot sortir i si s'actuarà amb responsabilitat, i aquesta decisió és molt difícil de prendre». Per això en aquest centre «preveurem una desescalada progressiva», que en alguns casos pot significar anar més a poc a poc del que es podria. No hi ha hagut cap mort per covid, «però hem de ser prudents perquè les conseqüències d'haver de tornar enrere les pagaríem», apunta Igual. Això vol dir que aquesta setmana s'ampliarà d'un a tres el nombre de familiars per a cada resident en les visites, però de moment encara no es deixarà que els residents puguin sortir a l'exterior. I quan es pugui, seran sortides programades, amb tècnics de la mateixa residència, i en petits grups.

Jessi Ragués, de la residència de Santpedor, defensa «el dret dels usuaris a veure's amb els familiars, però sempre amb prudència i extremant les mesures de precaució», sobretot ara que es permeten sortides per anar a dinar amb la família a casa. En aquest cas, diu que el centre es prepara al màxim, i «com que som un lloc gran, ho tindrem bé per fer una sectorització preventiva», agrupant en un menjador els que surten perquè no es barregin amb els que no ho fan, explica.

En el cas de la residència Sant Víctor d'Artés, Josep Maria Macià explica que, des del brot de coronavirus a l'Escorxador d'Avinyó, el centre va aturar les visites «per tal d'evitar un possible contagi entre els residents». Macià preveu que d'aquí a dues setmanes els usuaris puguin tornar a reprendre el contacte amb les seves famílies. El director del centre explica que prefereix pecar de previsor que de relaxar-se i abaixar la guàrdia. Des de l'inici del confinament, a mitjan març, aquesta residència d'Artés no ha registrat ni un sol positiu. Una situació que Macià atribueix a la fortuna i, sobretot, a l'extrema anticipació a l'hora d'aplicar les mesures per evitar el risc de contagi. El 6 de març el centre ja comunicava a les famílies que es procedia al confinament de la residència per tal de protegir els usuaris.