Sant Joan recorda els 66 veïns morts durant la pandèmia en un acte emotiu

Sant Joan de Vilatorrada va recordar ahir, en un acte emotiu a la plaça Major, els morts per la covid-19 i va posar en evidència el cop dur que ha significat la pandèmia per al municipi. Durant els mesos de confinament, hi van perdre la vida 66 veïns, 33 homes i 33 dones. Va ser un acte que va servir per acompanyar en el dol els familiars de les víctimes i reconèixer l'esforç dels que, per la feina, han hagut d'estar a primera línia amb els malalts.

Les paraules de l'alcalde, Jordi Solernou, van servir per recordar els difunts i agrair els que s'han esforçat per ajudar els altres, però també per explicar la delicada situació que s'ha viscut en el geriàtric L'Atzavara, de titularitat municipal, i va atribuir les morts a la falta de recursos.

«Ens hem vist desbordats i desesperats tot esperant uns recursos que deien que arribarien i no arribaven. Mentrestant, els professionals del centre s'hi deixaven la pell per tenir cura de cadascun de les persones que estaven a la residència i ho han fet sense disposar de la protecció necessària. Situacions límits com aquesta no es poden tornar a repetir», va afirmar l'alcalde, que també va assegurar: «Hem treballat de valent per revertir aquesta situació». La fiscalia ha obert diligències penals contra la residència d'avis per les morts que hi va haver durant els mesos de confinament.

Les regidores Montserrat Jové, d'AxSJ, i Elia Tortolero, del PSC, també hi van intervenir. A l'acte no hi va faltar la música, amb la interpretació de peces com Que tinguem sort, de Lluís Llach, o la melodia de banda sonora del film Cinema Paradiso, del compositor Ennio Morricone, mort la setmana passada. Tampoc hi va faltar la poesia, i s'hi van llegir versos que parlen sobre la mort i l'absència d'éssers estimats escrits per poetes cèlebres com Miquel Martí i Pol, Antonio Machado i Mario Benedetti.

Gairebé totes les cadires que hi havia plaça, distribuïdes amb la distància de seguretat, es van omplir. De fet, per evitar que la gent s'aglomerés es van col·locar tanques al voltant de la plaça i alguns veïns van seguir l'acte des de fora de la plaça. Tot i que majoritàriament eren persones grans, hi havia gent de totes les edats.