Fonollosa escull nova jutgessa de pau titular, Mercè Armengol

L'Ajuntament de Fonollosa ha aprovat en el darrer ple municipal l'elecció de Mercè Armengol com a nova jutgessa de pau, i la de M. Àngels Serra com a suplent. Ambdues tindran el càrrec durant els propers quatre anys. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat de les regidores i regidors de l'Ajuntament, ara serà tramitada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual en farà el nomenament formal.

Armengol substituirà Valentí Calmet, qui ha ocupat el càrrec durant els darrers 8 anys i al qual l'alcalde va agrair la dedicació i esforç. Serra repeteix a la suplència i continuarà, doncs, un segon mandat.

Mercè Armengol és veïna de Fonollosa i una persona activa i implicada en les activitats del poble. Gran part de la seva vida laboral la va passar a la fàbrica tèxtil de Fonollosa, i també va fer de cartera a diverses poblacions de la comarca. Actualment està jubilada. M. Àngels Serra i Fabregat és veïna de Fals, diplomada en infermeria, i actualment està jubilada.