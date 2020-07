Marc i Júlia tornen a ser els noms líder, però no a casa nostra

? Marc (amb 622) continua sent, un any més, el nom de nadó més freqüent a Catalunya, i Júlia (516) és, per tercer any consecutiu, el més posat a les nenes. Marc va seguit, per primera vegada, pel nom de Leo (500), que l'any anterior ocupava la desena posició, seguit pel d'Àlex/Álex (461), Jan i Nil (456 cadascun d'ells). Pel que fa als noms de nenes, després de Júlia, es mantenen Martina (491), Emma (453) i Lucía (426). Ona (389) ocupa per primera vegada la cinquena posició.

A les nostres comarques, però, els noms capdavanters segueixen poc la tendència general. Només es compleix al Berguedà. A la Cerdanya també s'imposa Júlia en nenes, però en nens Jan. Al Bages són Arnau i Abril i a l'Anoia, Hugo i Lucía. Al Solsonès, Jan, però no en surt cap de nena perquè cap arriba a 4. Pel mateix motiu no en surt cap a Moià.