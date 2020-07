Món Sant Benet reobre després de quatre mesos amb activitats renovades

Món Sant Benet va obrir portes ahir després de quatre mesos d'inactivitat com a conseqüència de la situació generada per la pandèmia. La reobertura va acompanyada de noves experiències adreçades sobretot al públic de proximitat interessat en el patrimoni natural i cultural, que majoritàriament es fan a l'aire lliure i que permeten extremar les mesures de distància i seguretat. També han obert MónNatura Pirineus i MónNatura Delta, els altres dos equipaments gestionats per la Fundació Catalunya La Pedrera.

En el cas de Món Sant Benet, fa una clara aposta per les degustacions de productes locals amb activitats com «Històries del vi», amb visita al celler i degustacions de vins de la DO Pla de Bages; l'enigma «El misteri de Sant Benet», on els participants han de resoldre un crim; o degustar un pícnic del restaurant de l'hotel Món amb plats amb estrella Michelin elaborats per l'equip del restaurant L'Ó. L'hotel ja ha obert i els clients poden fer ioga els diumenges al matí en sessions gratuïtes.

El subdirector general i director de Gestió de públics de la Fundació Catalunya La Pedrera, Xavier Bas, va explicar que es garantiran les distàncies i es reduiran les places a les activitats. A més, a l'entrada es prendrà la temperatura a visitants i treballadors, hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, s'intensificarà la neteja i tothom haurà de dur mascareta.