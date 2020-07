El PSC exigeix l'obertura dels consultoris mèdics del Bages, Berguedà i Solsonès i l'assistència presencial

La Comissió Executiva de la Federació XI del Partit dels Socialistes de Catalunya ha mostrat el seu desacord, a través d'un comunicat, a la voluntat manifestada per part de l' ICS de «canviar les regles de joc» de l'assistència primària i mantenir tancats els consultoris de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès i atendre els pacients via telefònica. Aquesta petició s'afegeix a la que ja han fet els governs socialistes dels ajuntaments del Pont de Vilomara i Castellgalí.

La formació, fent-se ressò de les peticions i queixes dels alcaldes, regidors i nombrosos ciutadans i ciutadanes i davant la constatació de l'existència de 447 consultoris mèdics tancats a tot Catalunya, exigeix «retornar als serveis habituals que donaven aquests consultoris mèdics, a final de febrer d'enguany. De forma habitual i presencial».

En aquest sentit, afirmen que «no acceptem, el canvi de les regles de joc, acordades per l'ICS sense cap consulta ni negociació amb els Ajuntaments dels municipis afectats» i afegeixen que «no acceptem ni volem ser ciutadans de segona, als quals se'ls pot tractar via telefònica, ignorant les complicacions i dificultats que suposa estar malalt, i no poder ser assistit de forma presencial».

En la mateixa línia apunten que no accepten «les retallades passades, en un servei bàsic, com el de la Salut, i encara menys mantenir-les i incrementar-les, mitjançant una disminució dràstica de serveis d'atenció primària» i consideren «indispensable recuperar el servei, precisament com un element essencial de lluita contra el COVID 19 en el seu estadi més elemental i més proper».

En el mateix comunicat la Comissió Executiva de la Federació XI del PSC diu que «resulta incomprensible, en un govern, deixar encara més aïllats, multitud de pobles petits i mitjans, amb distàncies considerables als ambulatoris» i per això, exigeixen «el retorn immediat a la nova normalitat, amb la reobertura dels consultoris, i l'activitat presencial, prenent totes les mesures de protecció necessàries. La Sanitat és el primer dels serveis essencials. No acceptem altres criteris que el servei directe als ciutadans. Portem 4 mesos de tancament i excepcionalitat en el servei. Ja és hora de recuperar la normalitat».

La formació assegura que portarà aquesta exigència en els plens dels consells comarcals del Bages i el Berguedà, així com en els ajuntaments de les tres comarques.