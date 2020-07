El Consell valora positivament l'ampliació de la gratuïtat de la C-16 a la ronda de Manresa

El Consell Comarcal del Bages valora positivament l'ampliació de la gratuïtat de la C-16 a la ronda de Manresa durant les 24 hores els dies feiners, que va aprovar ahir el Govern de la Generalitat de Catalunya. Això implica que, a partir de l'1 de setembre vinent, les persones usuàries de la C-16 en el tram Sant Vicenç/C-16 nord gaudiran d'una bonificació del 100% del cost del peatge de la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet durant les 24 hores de dilluns a divendres laborables. D'aquesta manera, s'amplia la bonificació existent, que s'aplicava durant les hores punta (de 7.00 h a 10.30 h i de 17.00 h a 21.00 h) dels dies no festius.

Malgrat tot, l'ens comarcal insisteix en el full de ruta traçat conjuntament a través de la declaració d'alcaldes i alcaldesses sobre mobilitat, que va ser refrendat per unanimitat al Consell. Aquesta declaració reclama que la C-16 esdevingui una veritable ronda de Manresa, bonificada en totes les hores i tots els dies de la setmana, per tal d'afavorir-ne l'ús i, d'aquesta manera, descongestionar la C-55 d'una manera efectiva. En aquest sentit, el model de vinyeta seria l'opció desitjada però mentre no es posi en marxa, s'exigia ampliar el sistema de bonificacions de forma immediata a totes les franges horàries els set dies de la setmana.

La declaració també feia referència al col·lapse de la C-55, especialment en el tram Manresa-Castellbell i el Vilar. És per això que reclamava l'execució del projecte de variant de Castellgalí elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat com a necessitat més urgent fins arribar al desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell.

Eloi Hernàndez, president del Consell d'Alcaldes del Bages, insisteix en què «reclamàvem descomptes les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. Això és un primer pas, però cal ampliar l'abast dels descomptes del 50% fins a Rubí, que s'haurien d'aplicar totes les hores del dia». A més, recorda que cal que el Govern tingui en compte als pressupostos per al 2021 totes aquestes inversions, sobretot la variant de Castellgalí que es va consensuar com a prioritària, i els enllaços de l'autopista amb el conjunt del territori.