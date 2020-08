L'Ajuntament de Navàs ha editat un vídeo de promoció turística per posar en valor el seu patrimoni, la cultura i l'oferta turística. L'audiovisual convida a visitar indrets i paisatges com Palà de Torroella, Sant Cugat del Racó (a la foto), el Mujal, Valldeperes i Castelladral, i el patrimoni vitivinícola del municipi. El vídeo ha estat realitzat per l'empresa navassenca Koalitics.