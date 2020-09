Monistrol preveu enllestir l'espai de lleure al passeig de la Canaleta l'any 2022

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ja disposa pràcticament del finançament suficient per tirar endavant un nou espai de lleure al passeig de la Canaleta. L'objectiu del consistori és completar la urbanització de l'antic torrent amb l'ampliació de la zona verda adreçada als veïns. Recentment, el projecte ha rebut una subvenció de 120.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i el govern local preveu enllestir les obres l'any 2022.

L'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, explica que la Canaleta «s'ha convertit en un espai agradable del poble, on els infants poden jugar amb llibertat sense el pas de vehicles». La intenció és completar la urbanització del torrent de la Canaleta amb una nova zona d'esbarjo. En aquest moment, el consistori només té sobre la taula un estudi elaborat per Diputació de Barcelona, i de cara l'any vinent «sol·licitarem la redacció del projecte del nou espai per poder materialitzar-lo l'any 2022», apunta l'alcalde.

L'estudi del que disposa el consistori planteja tres alternatives possibles que van d'una menor a una major intervenció que mantenen la condició de zona verda. La diferència de cadascuna de les propostes, que contemplen una inversió d'entre 180.000 i 400.00, es troba en l'opció de recuperar un edifici de propietat municipal, situat al costat del plataner de Can Gibert, que antigament es feia servir com un magatzem per guardar les eines de la pagesia. «L'edifici es troba en desús i s'haurà d'estudiar si es pot incorporar com un element més dins l'espai de lleure», destaca l'alcalde.

La nova zona verda se situarà en un solar de 1.800 metres quadrats que l'Ajuntament va adquirir a través d'un procés d'expropiació i que disposa de diferents elements d'interès com l'històric camí del ral cap a Esparreguera o l'antic aqüeducte. Es tracta d'una parcel·la amb força desnivell i cadascuna de les propostes de Diputació tenen en compte aquesta particularitat del terreny. Des de la creació d'un parc infantil, passant per la projecció d'una pista per jugar a pilota, fins a l'habilitació d'un espai per al pícnic. «Les possibilitats són diverses, però encara no hi ha res tancat perquè la nostra idea és impulsar una consulta popular de cara l'any vinent per donar veu als veïns», afirma l'alcalde.

L'objectiu del consistori és que siguin els habitants del municipi els que decideixin com completar la urbanització de l'antic torrent de la Canaleta, que va començar l'any 2010 amb la creació d'un passeig que, amb els anys, els veïns han consolidat com la principal zona verda de la vila.