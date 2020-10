El míldiu farà caure el 25% la producció de raïm

Els cellers del Bages enllesteixen aquests dies una de les veremes «més complicades» dels darrers anys. Les condicions meteorològiques d'aquest principi d'any i especialment les pluges de la primavera han fet proliferar la propagació del míldiu a gran velocitat. «Altres anys l'aturaves, en aquest veies les taques a les fulles i no et donava temps d'aturar-lo abans que arribés al raïm», explica l'enòleg del celler Les Acàcies d'Avinyó, Llorenç de Ferrer. Tot i que l'afectació no ha estat la mateixa a tots els cellers de la comarca, des de la DO Pla de Bages calculen que, ara per ara, la producció podria caure el 25% respecte a la del 2019, un any en el qual la collita va ser més elevada que els anys precedents gràcies a la meteorologia.