La marxa de protesta aplega més de 1.400 vehicles provinents de tot el país

Amb la mobilització de protesta d'ahir per la repressió i la persecució que considera que l'Estat espanyol exerceix contra el moviment independentista, l'ANC va aconseguir aplegar més de 1.400 vehicles provinents d'arreu de Catalunya, segons fonts de l'organització.

Es tractava d'una marxa similar a la que es va fer en la darrera Diada, però en aquest cas la crida no es va quedar al Bages, sinó que es va estendre per tot el territori català. Es van organitzar set columnes de vehicles des de set punts diferents de la geografia, algunes de les quals ja van començar a sortir a primera hora de la tarda. Els punts de partida eren l'Aldea, Barcelona, la Jonquera, Lleida, Puigcerdà, Tremp i Vic, des d'on els vehicles anirien fent via fins a Lledoners, amb previsió que s'hi anessin afegint cotxes pel camí.

Si bé l'hora d'arribada s'havia fixat entre les 6 i les 7 de la tarda, cap a quarts de 6 una primera tongada de vehicles ja va començar a desfilar per Lledoners. La idea, com per l'Onze de Setembre, és que un per un els vehicles circulessin en filera pel camí que envolta el centre penitenciari. I així va ser, amb una corrua que es va allargar durant més de dues hores, si bé alguns vehicles van donar més d'una volta.

L'esplanada de Lledoners era el punt neuràlgic de la protesta, on s'havia desplegat l'ampli dispositiu de mitjans que van cobrir l'acte, i on l'ANC va llegir el manifest. Els vehicles van anar passant un per un fent sonar el clàxon i guarnits amb estelades i pancartes que reclamaven la llibertat dels independentistes presos.