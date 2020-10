«Amb la situació de pandèmia els desplaçaments des de la comarca s'han incrementat»

Encara que pugui semblar contradictori, la pandèmia (més enllà de les mesures aplicades aquests dies, que obliguen les universitats a fer classes 100% telemàtiques) ha fet incrementar el nombre de desplaçaments que es fan des del Moianès per estudis universitaris. Si més no, així ho creu Jovent Republicà, i ho argumenta la seva portaveu a la comarca, Elsa Macià.

El fet, extrapolable a altres comarques, és que amb la pandèmia, que abans de les mesures actuals ja feia que la majoria de les universitats fessin bona part de les seves classes no presencials, «molts estudiants que el que feien era llogar un pis a prop del lloc d'estudi, ara han renunciat a aquesta opció per una lògica de costos, ja que molts dies no poden assistir a classe, sinó que ho han de fer des de casa, i a més hi ha el temor d'un possible nou confinament, mentre se segueix havent de fer front al cost d'un lloguer». En conseqüència, molts estudiants que feien només un desplaçament d'anada i un de tornada a la setmana, ara han d'utilitzar més sovint el cotxe per anar a la universitat, els dies que es fan classes presencials.