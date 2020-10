El Bages crea el primer Grup de Famílies de Persones Trans a la comarca

El col·lectiu de transsexuals i el seu entorn més proper disposaran per primer cop a la comarca d'un Grup de Famílies de Persones Trans del Bages, que s'entén com un espai de trobada amb l'objectiu de compartir experiències, emocions, pors, dubtes i reflexions, i des d'on es pugui fer una tasca d'acompanyament, aprenentatge i suport mutu. La presentació oficial del grup tindrà lloc de forma virtual el proper divendres, 30 d'octubre, a les 6 de la tarda, a través de la plataforma Zoom.

La idea d'impulsar aquest grup de famílies ha nascut a partir de les necessitats detectades pels Serveis d'Atenció Integral (SAI) LGTBI del Bages i de Manresa en observar que moltes famílies volen acompanyar el procés de trànsit del seu fill o filla, però els falten eines i informació. Per aquest motiu des del SAI del Bages s'ha contactat amb unes mares de la comarca que participen en un grup de famílies de Barcelona per incentivar-les i que s'organitzin com a grup estable al Bages.

La presentació virtual de divendres tindrà la participació de Mercè Alguersuari, membre del Grup Transfamília de Barcelona i responsable estatal de les famílies trans de l'Associació de Mares i Pares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL), i de Cecília Comas i Antònia Garcia, impulsores del Grup de Famílies de Persones Trans del Bages.

Per poder participar en aquest acte virtual caldrà fer una inscripció prèvia al correu electrònic sai@ccbages.cat o bé al telèfon 93 693 03 63.