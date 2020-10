La campanya «Tasta, ajuda i guanya» sortejarà dilluns 600 ampolles de vi

Bages Turisme sortejarà el proper dilluns les primeres 600 ampolles de vi amb DO Pla de Bages entre totes les persones que durant aquesta setmana hagin en-carregat menjar per emportar als restaurants que participen a la campanya «Tasta, ajuda i gua-nya». La campanya vol impulsar l'activitat del sector durant el temps en què els establiments estaran tancats per la covid i, a la vegada, fer conèixer els vins de la DO i donar-los una sortida.

Per participar al sorteig cal omplir el formulari que hi ha al web bagesturisme.cat/sorteigtastaajudaguanya, i guardar el tiquet.