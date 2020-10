Els integrants de la secció local i els regidors del PDeCAT a Sant Joan es passen a Junts

L'Equip Local del PDECAT a Sant Joan de Vilatorrada i els regidors electes del grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament han anunciat en un comunicat que deixen el Partit Demòcrata, per integrar-se a Junts, el nou partit independentista, liderat per Carles Puigdemont.

Segons detallen, en una reunió entre els membres de l'equip local i els regidors actuals del partit, "es va decidir que, davant la situació política general a Catalunya i interna del partit, i per coherència amb el posicionament i opinions allà expressades de forma unànime es prenia la decisió de passar a formar part del nou projecte de Junts".

Argumenten que aquest projecte "té una voluntat de construir un espai independentista transversal i ampli, que pugui aglutinar sensibilitats diverses, seguint la tradició històrica de les majories socials que han portat els grans avenços i progrés de Catalunya", i que aquest tipus de projectes "han estat possibles gràcies a lideratges forts i històrics, com el que ara té el nostre president legítim Carles Puigdemont, autèntic líder del Procés". Subratllen que davant la situació actual de relació amb l'Estat espanyol "l'única via és caminar cap a la República Catalana, com a nova nació al món".

Valoren que "la confrontació intel·ligent pot ser una bona estratègia per posar de manifest que la bona gestió de la gent que avui està a Junts, demostrada durant anys als municipis i a les institucions, continuarà al servei del país i de construcció d'un futur millor per Catalunya i Sant Joan de Vilatorrada".

En el comunicat també afirmen que "la quasi totalitat dels nostres referents polítics ja no estan al PDeCAT. Aquells que han pagat amb la presó i l'exili, la seva aposta per la democràcia, aquells que van posar urnes perquè es pogués votar... Tots estan al costat del president Puigdemont. Per nosaltres el mandat de l'1-O té completa vigència i més en un municipi com Sant Joan de Vilatorrada on no cal que recordem que va passar, com a altres poblacions de la comarca, malauradament, per voler exercir el dret a vot".

Es mostren crítics amb l'actual direcció del PDeCAT, de qui diuen que "no ha sabut consultar als associats, ni ha sigut clara ni transparent en les seves intencions, quan calia i estava reglat per els estatuts del partit, davant tota aquella situació i procés intern. El mandat sortit de l'últim congrés i després ratificat pel Consell Nacional no es va tirar endavant. El trànsit cap a Junts per Catalunya no s'ha produït. També creiem molt greu algunes accions com la utilització de la via judicial per la lluita del nom de Junts".

Aquesta decisió de passar a Junts la signen l'equip local que presideix Carles Juanpere i el grup municipal format actualment pels regidors Gil Ariso (exalcalde de Sant Joan), Nasi Lladó i Laura Vilanova. En el comunicat també precisen que aquesta decisió "deixa el PDeCAT sense cap representant al ple municipal de Sant Joan de Vilatorrada", i que en aquests darrers dies "s'han produït les renúncies a continuar al PDECAT i les afiliacions a Junts".