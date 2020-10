La candidata Chacón fa costat a la política destituïda

? L'exconsellera Àngels Chacón, que es presentarà per ser triada candidata del PDeCAT, va ser una de les desenes de persones que van fer costat a la política bagenca Ivet Castaño, arran del seu cessament. Incorporant el tuit anterior que havia fet Castaño per anunciar el seu adeu, Chacón hi afegeix: «Un detall, Ivet Castaño és la presidenta del Partit Demòcrata al Bages. No cal dir res més».

Castaño és militant del PDeCAT i abans de CiU des del 2008. Llicenciada en Químiques, havia exercit de professora de secundària i batxillerat, abans de dedicar-se plenament a la política. Va iniciar-se com a delegada territorial de Governació amb el govern d'Artur Mas el 2011. Va treballar en el mateix lloc amb Meritxell Borràs, i actualment ho feia vinculada al departament de Presidència, però amb la mateixa feina de donar suport al món local, de ser un enllaç entre els municipis, especialment els petits municipis, i el Govern.