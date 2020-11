Castellbell obté un ajut per eliminar diferents abocaments incontrolats

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha obtingut finançament per part de l'Agència de Residus de Catalunya per clausurar i netejar un total de quatre abocaments incontrolats de residus que hi ha al municipi.

Aquest ajut s'emmarca en la convocatòria de l'ens arreu de la Generalitat per tancar en diferents municipis els abocaments incontrolats derivats de residus de la construcció.

En el cas de Castellbell i el Vilar, l'ajut de 8.900 euros permetrà netejar els abocaments incontrolats que hi ha localitzats al túnel de Bogunyà, al torrent del Tortuguer, a la zona del Solei de la Barraca i a la del Camí del Cementiri. L'actuació es farà a principi d'any i resoldrà la situació de deixadesa d'aquests punts en què s'acumulen residus al municipi.

Pel que fa al conjunt del país, l'objecte dels ajuts és promoure la clausura d'aquests abocaments incontrolats, amb les mesures correctores adients per eliminar els impactes ambientals ocasionats. El volum de residus de la construcció generats a Catalunya és important, tot i que, per les seves característiques, tenen un gran potencial pel que fa a la reutilització i el reciclatge. Per la seva rellevància, aquests residus disposen d'un programa de gestió i d'un model de gestió específics orientats a la prevenció, al reciclatge i a l'impuls dels mercats per a materials reciclats.