Josep Joan Roda substituirà Marañón com a conseller comarcal dels Comuns

Josep Joan Roda serà el nou conseller comarcal dels Comuns en substitució d'Albert Marañón, que renunciarà al càrrec per motius estrictament professionals que fan incompatible la seva continuïtat com a conseller. La substitució i presa de possessió del nou conseller es durà a terme el 29 de març, que és la data del proper ple del Consell Comarcal del Bages.

Josep Joan Roda Rubio, de 51 anys, és regidor de Medi Ambient, medi natural i via pública a l'Ajuntament de Navarcles. Per la seva banda, Albert Marañón, que mantindrà l'acta de regidor per Compromís amb Sant Joan a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, ha estat conseller comarcal des de l'any 2015 i des del govern va encapçalar l'àrea d'Acció Social i Ciutadania, del 2015 al 2019.

Els Comuns del Bages han destacat els projectes socials impulsats per Marañón i li han volgut agrair «la seva sensibilitat i esforç quan, des de les seves responsabilitats al govern comarcal en la primera etapa, va situar el Bages a l'avantguarda de les polítiques socials i de lluita contra l'exclusió social». D'aquests projectes n'han destacat l'Oficina comarcal d'atenció a la pobresa energètica, les polítiques LGTBI i els programes Libertempo, Rubik i Tracta'm bé.