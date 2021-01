Un jove resulta ferit greu en rebre dues ganivetades a la cama, a Manresa

Un jove va resultar ferit greu en rebre dues ganivetades a la cama a Manresa, ahir a la tarda.

Els fets van passar cap a les 6 de la tarda, a la zona del carrer del Joc de la Pilota i la plaça dels Drets, encara que, al jove, el van trobar ferit a l'alçada del número 6 del carrer de la Pilota, segons van assenyalar fonts dels Mossos d'Esquadra, que ja han obert una investigació per tal d'aclarir el fets.

Arran de les ferides, el jove va ser atès al mateix lloc dels fets pels professionals sanitaris de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que, un cop el van estabilitzar, el van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on, tot i la gravetat de les ferides que va patir, ahir no es temia per la seva vida.

Malgrat que els indicis apunten que podria tractar-se d'una baralla, els Mossos estaven pendents de la seva evolució per prendre-li declaració.