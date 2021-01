Montserrat ha perdut el 2020 tres quartes parts dels turistes

El tancament de l'any a Montserrat ha confirmat amb dades contundents el que ja s'apuntava des del segon trimestre. El principal pol turístic del Bages i de la Catalunya Central ha perdut el 2020 tres quartes parts del seus visitants, trencant així un lustre en què el santuari, des del punt de vista turístic, anava amb la directa posada cap a l'horitzó dels 3 milions de persones anuals.

La crisi de la pandèmia de la covid-19, i essencialment les situacions d'excepcionalitat i de restricció que ha portat vinculades, han creat un marc ideal per a una davallada sense precedents en les últimes dècades.

En concret, Montserrat va cloure el 2020 amb un balanç de 723.624 visitants, el que suposa una caiguda del 73,62% en relació a l'any anterior, ja que, a més, el 2019 es va establir el rècord absolut de turistes (des que es tenen registres fiables), amb un total de 2.743.269 persones. Segons dades facilitades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, pel que fa a les vies de connexió amb el santuari, l'accés per carretera (535.062 visitants) va registrar una baixada de pràcticament el 70% (-50,3% els vehicles privats, i -86,6% els busos). El descens en el cas del cremallera va ser del 78,4% (135.677 usuaris), mentre que en pel que fa a l'aeri va ser del 85,7% (amb 52.885 usuaris).

D'entrada, cal destacar dos aspectes tan notables com contraposats. El primer, evidenciar que durant dos mesos naturals (abril i maig) el nombre de visitants va ser zero, ja que corresponen als dos que es van veure afectats de manera íntegra pel confinament total decretat durant la primavera passada (des de mitjan març). De fet, Montserrat no es va reobrir als turistes fins que al 24 de juny, coincidint amb el grau de desconfinament que permetia la mobilitat des de Barcelona i l'àrea metropolitana.

L'altra dada, la contraposada, és que durant els dos primers mesos de l'any, encara sense pandèmia ni restriccions, les xifres se situaven per sobre dels de l'any anterior, apuntant cap a un nou creixement. De fet, tan sols en aquells dos mesos (que tradicionalment són dels més fluixos de l'any) van passar pel santuari el 40% del total de l'any: 290.000 visitants.

Cal tenir present que des de la reobertura el dia de Sant Joan, tan sols hi va haver quatre mesos amb una certa situació de normalitat, com van ser el juliol, l'agost i el setembre, ja que a partir de l'octubre hi ha hagut noves mesures restrictives que han afectat la mobilitat, com va ser, primer, el confinament municipal limitat als caps de setmana, i actualment estès a tota la setmana. Tanmateix, cal tenir present que durant els pocs mesos d'estiu sí que va estar molt limitada la mobilitat entre països, i Montserrat beu en gran part del turisme estranger, molt especialment del que visita Barcelona i que dedica almenys una jornada al santuari.

Amb visitants catalans, durant els mesos de juliol a octubre, sense cap mena de restricció (fins al final d'aquest últim mes no hi va haver confinament municipal o comarcal), el descens de visitants en relació al 2019 va ser d'entre el 30% i el 35 %. Tot i que important, molt inferior al de la resta de l'any. Van ser quatre mesos que encara van ajudar a maquillar lleugerament les dades finals.

La pandèmia ha trencat una progressió a l'alça en els últims 18, anys molt marcada des del 2012, i que va esclatar el 2016, que va ser la primera vegada que va superar els 2,5 milions de visitants anuals. De fet, el 2018 hi va haver un lleuger retrocés respecte de l'any anterior, però, tot i així, la xifra que va assolir aquell any (2.597.160) suposava la segona millor en aquestes gairebé dues dècades de registres homologables, només superada en aquell moment per l'any precedent (2017). Fins que el 2019 es va establir un nou rècord amb 2,7 milions de visitants.