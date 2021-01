Sant Fruitós de Bages traslladarà al dissabte 23 de gener el pregó de les festes d'hivern, que serà transmès per Internet i que enguany anirà a càrrec d'Enric Rafart, director de l'Elenc Teatral dels Pastorets, i del col·lectiu feminista Mai sense Veu, com a pregoneres joves d'aquesta edició. Durant la celebració del pregó també es distingirà a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil com a entitat destacada al municipi per la tasca duta a terme des de l'inici de la pandèmia.

El pregó s'enregistrarà prèviament al Teatre Casal Cultural i es podrà veure pel canal de Youtube de l'Ajuntament i del compte d'Instagram el 23 de gener a les 6 de la tarda. Pel què fa a la resta d'activitats, aquest dissabte, 16 de gener a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural acollirà Concert Paradiso, amb Carles Cases al piano, i l'endemà serà el torn de la «Super-Bleda», de la companyia La Bleda, a les 6 al mateix lloc. Les entrades estan disponibles a la web municipal. I el dijous 21 de gener, festivitat de Sant Fruitós, se celebrarà la missa en honor al Sant Patró, a les 12 a l'església.

Les propostes culturals continuaran el dissabte 23 a les 8 del vespre amb la representació d'«Els Brugarol», amb Ramon Madaula, Jaume Madaula i Júlia Trullol. I pels dies 23 i 24 de gener, es preveu una proposta lúdico-esportiva per fer en família. És una cursa d'orientació per Les Brucardes on cada grup bombolla haurà de seguir un recorregut a partir d'unes pistes.