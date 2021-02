Sant Joan fa efectiva la retirada de les atribucions al regidor Àngel Sáez

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va fer efectiva en un ple municipal celebrat dijous al vespre la retirada de responsabilitats de govern i el corresponent canvi de retribucions del regidor Àngel Sáez, el regidor del PSC que el 29 de gener a la tarda va ser identificat en un bar de la població incomplint l'horari d'obertura fixat. Tanmateix, conserva l'acta com a membre de l'equip de govern (format per Alternativa per Sant Joan i PSC) però sense les atribucions que tenia.

L'aprovació del canvi va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició, que en reclamava la dimissió, en un ple tens i en què per primer cop es van poder sentir les explicacions públiques del regidor, que va reconèixer que «vaig cometre un error» i que considera que en paga les conseqüències «de forma proporcionada a la dimensió dels fets», però que va manifestar que va ser una situació que «es va magnificar».

Les formacions de l'oposició li van retreure majoritàriament que «s'hagi dedicat més a justificar-se que a assumir responsabilitats», que els fets ocorreguts eren «greus» per «l'exemplaritat» que hauria de tenir un regidor davant la ciutadania, «especialment en un context tan greu com és aquesta situació de pandèmia» i que el fet de posar el seu càrrec a disposició de l'alcalde i de l'equip de govern era «passar la pilota, perquè el que ha de fer és dimitir».

Àngel Sáez va fer la seva exposició dels fets detallant que aquell dia va assistir a un dinar «amb uns amics del poble a un establiment del municipi» i que «hi vam arribar tard, poc abans de les 3 de la tarda amb la intenció de fer quatre tapes i marxar». Va assegurar que es van situar, d'acord amb la normativa establerta, en taules separades, i que a 2/4 de 4 encara no havien acabat «i en anar marxant la resta de clients del bar, els propietaris, amb tota la bona intenció del món, van abaixar la persiana i ens van deixar acabar de dinar mentre recollien». En aquest punt, Sáez va manifestar que «en cap moment vaig sentir que estava fent res dolent, i en cap moment vaig tenir la impressió d'estar atemptant contra la salut pública. Les persones que ens vam quedar acabant de dinar a l'interior seguíem mantenint les distàncies i les mateixes condicions que hi havia quan estava el bar obert». I hi va afegir que «el nostre error va ser romandre a l'interior fora de l'horari establert, un error del qual en aquell moment no en vaig ser conscient i que va ser fruit d'una situació de confiança. No vaig tenir la percepció d'estar cometent cap falta greu, ni com a ciutadà ni tampoc com a regidor». Segons el seu relat durant l'estona de més que vam romandre a l'interior del bar «no se'ns va servir absolutament res a ningú, els propietaris únicament ens van deixar acabar de dinar» i cap a un quart de 6 de la tarda es van disposar a marxar.

«Això va ser tot: un dinar que es va allargar, que va durar en total poc més de dues hores, i a causa d'una trucada telefònica alertant d'una falsa festa ha generat tot el que ha generat», va exposar Sáez, que va afegir que «en el moment d'apujar la persiana per marxar ens vam trobar que a fora hi havia els Mossos amb la Policia Local a punt per actuar. No van haver d'irrompre a l'interior del bar ni d'aturar res».

El regidor socialista va exposar que, «en el meu cas, i el de les persones que m'acompanyaven, la infracció per la qual la Policia Local va aixecar acta va ser per la d'estar a l'establiment més persones reunides de les que es permeten tant en l'àmbit públic com en el privat. És a dir, tractant-se d'un bar on en aquella hora no hi podia haver ningú a l'interior que no fossin els treballadors, independentment que estiguéssim respectant a dins les distàncies, s'havia d'aixecar acta perquè estàvem a l'interior i no hi havíem de ser». I valorava que «tot això deriva en una sanció administrativa que en cap cas és un atemptat contra la salut pública. No he organitzat ni participat a cap festa il·legal, no m'he reunit amb vint persones per beure i passar la tarda incomplint les mesures, no he fet res que suposi un incompliment deliberat de les mesures establertes».

Després d'aquesta exposició, Sáez va manifestar que «vaig cometre un error que vaig reconèixer, que accepto i que, d'acord amb la meva convicció que els polítics hem de ser exemplars, accepto també que es prengui aquesta decisió. Una decisió que l'alcalde i el meu partit han considerat proporcional als fets, rebutjant la meva dimissió que, per altra banda, vaig posar a la seva disposició».