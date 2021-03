Súria encarrila el procés per a la consolidació i millora de les façanes del castell

Súria es prepara per afrontar els treballs de consolidació i adequació de les façanes del clos del castell, després que la Diputació de Barcelona ja té enllestit el projecte que li va encarregar el consistori i que ja ha lliurat a l'Ajuntament. A banda de reforçar millorar l'estructura del castell, els treballs també resoldran la seva connexió amb el sobre absis de l'església i fer-lo visitable per al públic. Tot plegat preveu una inversió de 229.000 euros.

El conjunt monumental del projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) està format pel castell de Súria i per l'església de la Mare de Déu del Roser. El castell de Súria, originari dels segle XI i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es troba a la part més alta del Poble Vell sobre un tossal que domina el riu Cardener. Al costat hi ha l'església del Roser, originària dels segles IX-X i en aquest cas està en vies de ser definitivament catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La coberta de les golfes de la nau lateral nord va ser desmuntada el 2016 per recuperar l'antic accés al castell pel seu clos, des del qual ara s'accedeix a la porta adovellada originaria d'entrada al castell. Precisament, les façanes del clos del castell, parcialment inacabades, van quedar al descobert amb el desmuntatge de les golfes de la nau lateral.

Per altra banda, la coberta de l'absis de l'església del Roser, formada per un terrat pla, es troba situada a nivell del clos del castell. És un espai considerat de gran interès, que es va fortificar durant les guerres carlines, però actualment només s'hi pot accedir amb dificultats des de l'escala del campanar a través d'un tram d'escala de gat.

La relació del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local amb l'església de la Mare de Déu del Roser de Súria es remunta a l'any 2000, quan es van portar a terme un seguit de treballs d'investigació que van servir de base als projectes i a les obres d'arranjament de l'església que, a partir del 2006 en diferents fases, s'hi han anat fent.