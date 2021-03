GfP atribueix a la «mala estratègia» del govern de Sant Fruitós el retard del segon pavelló

El grup municipal de Gent fent Poble (GfP), a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages des del juny passat, assegura tenir «la consciència molt tranquil·la» i que pot demostrar que va treballar per tenir a punt per a l'últim trimestre del 2020 el segon pavelló municipal, que ha de servir de gimnàs a l'escola Pla del Puig.

D'aquesta manera el partit es defensa de les crítiques manifestades aquesta setmana per l'actual govern (ERC, Junts i PSC), que considera que «va ser un projecte mal definit d'entrada» per GfP. Aquest li respon retreient-li la «greu estratègia» adoptada per l'actual executiu «amb la clara pretensió d'anul·lar el màxim de projectes de teníem». GfP assegura que hi ha dos fets que ho demostren. D'una banda, haver deixat al calaix fins al 4 de març passat un informe de Bombers que l'Ajuntament ja va rebre el 6 d'octubre. I de l'altra, haver tret del pressupost la partida que GfP havia previst per iniciar el pavelló.