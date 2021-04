Súria i l'empresa Iberpotash signen un acord per a la gratuïtat del bus urbà

L'Ajuntament de Súria i l'empresa Iberpotash han signat un conveni de col·laboració del qual es deriva la gratuïtat del servei de bus urbà del municipi, conegut com la Guagua, tenint en compte que és finançat el cent per cent per l'empresa minera, amb l'objectiu d'incentivar-ne l'ús.

El conveni amb la gratuïtat del servei serà vigent fins al setembre de 2023, amb possible pròrroga. A més, s'hi han aplicat nous horaris i recorreguts que tenen en compte els horaris escolars per tal de facilitar els desplaçaments fins als centres d'ensenyament. En els propers mesos, el bus urbà també s'anirà adaptant als horaris laborals d'Iberpotash

El bus urbà de Súria funciona des de l'any 1978 per iniciativa de l'empresa Busgarvi SL. A partir de l'any 2008, l'Ajuntament va començar a finançar el servei parcialment per tal de poder-ne assegurar la seva continuïtat i avançar cap a la sostenibilitat.