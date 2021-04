Ampans tindrà operatiu abans de l'estiu el nou centre de Sant Fruitós

Si no hi ha cap imprevist, el nou centre per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i sensorial que Ampans està construint a Sant Fruitós de Bages entrarà en funcionament abans de l'estiu, tot i que encara no se n'ha concretat la data. Són les previsions que fa la fundació després que han finalitzat les obres de l'edifici i ara els treballs es concentren en els acabats i l'adequació de l'interior.

Les obres del nou centre, que s'estan construint en un solar municipal d'uns 8.000 metres quadrats a l'Avinguda Girona cedits per l'Ajuntament a Ampans per a un període de 90 anys, van començar l'estiu passat, i permetran donar més amplitud a l'oferta assistencial de la fundació, amb un nou centre destinat al servei d'acolliment per a persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte contempla una residència de 20 places per a infants i joves d'entre 8 i 18 anys amb discapacitat intel·lectual i autisme sever, que inclouen la construcció de sis unitats de convivència o petites llars de cinc places cadascuna. Paral·lelament, s'incorporarà un servei extensiu de l'escola Jeroni de Moragas que ja té Ampans per atendre població infantil amb altes necessitats. En total, entre residència i escola, quan estigui del tot construït el nou equipament oferirà 44 places per atendre nens i joves amb aquestes necessitats específiques.

Si es compleixen les previsions, aquest nou centre es posarà en funcionament quan encara no farà un any que hauran començat les obres, i després d'un temps de negociacions entre la fundació i l'Ajuntament per poder-lo construir. Ampans buscava un emplaçament per poder ubicar un centre com aquest tenint en compte la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual i sensorial i que sovint requereixen d'atencions més específiques, tant en menors com en adults. L'acord entre Ajuntament i Ampans per a la cessió dels terrenys es va signar la tardor del 2019 (amb el govern de GfP), i a començament d'estiu es va atorgar la llicència per començar-hi a construir. S'ha anat a un bon ritme, si bé en algunes ocasions s'ha vist condicionat per la pandèmia.

L'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Fruitós i Ampans també implica una vinculació de la fundació amb l'Escola Municipal de Música Sant Fruitós-Navarcles.

Tot plegat es tradueix en la posada en marxa, des de fa uns dies, del nou servei de centre ocupacional La Sagrera aprofitant les aules de l'escola de música en horari no lectiu, és a dir de 9 a 5.

És un servei adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de Sant Fruitós mateix o de municipis propers. Acull 24 persones, que hi fan activitats diverses de formació per al reforç de les capacitats individuals, de caràcter lúdic, o de desenvolupament de l'autonomia personal, entre altres. Normalment s'intenta treballar en contacte amb entitats locals, però en les actuals circumstàncies de pandèmia, es concentren l'escola.

Més endavant, Ampans també assumirà la consergeria i la neteja del teatre de l'escola de música i la gestió del bar per afavorir la inserció laboral.