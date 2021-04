Sant Fruitós fa una recollida intensiva de mostres d'ADN dels excrements de gossos

Amb l'objectiu de conscienciar als veïns i veïnes propietaris de gossos de la importància de recollir els excrements dels seus animals de la via pública, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha previst, durant aquest mes d'abril, una campanya intensiva de recollida de mostres d'ADN dels excrements que es trobin als carrers i parcs.

Un cop s'analitzi la mostra recollida es podrà identificar els propietaris que incompleixen l'ordenança municipal sobre tinença d'animals.

El consistori recorda que no retirar les defecacions dels animals de la via pública és considerat com una infracció molt greu d'acord amb la citada ordenança, que pot comportar sancions per imports d'entre 300 i 500 euros.

Fonts municipals han posat en relleu que amb aquesta campanya es vol promoure «la importància de ser cívic en benefici de tota la ciutadania per tal de poder gaudir d'un poble més net». En aquest sentit, asseguren que «la presencia d'excrements a la via pública és una de les principals queixes ciutadanes».