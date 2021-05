L’Ajuntament de Sallent vol salvar l’històric Centre Catòlic Sallentí de la seva actual degradació i garantir-ne la continuïtat com a espai cultural i de teatre. Per això s’ha plantejat demanar una cessió de l’edifici per 75 anys al Bisbat de Vic, que n’és el propietari.

La proposta ha sorgit d’una moció que el grup municipal de Junts per Sallent, a l’oposició, ha portat en el darrer ple d’aquest mes de maig, i que ha tingut el suport unànime tant per part del govern d’ERC com de Fem Poble, l’altre grup a l’oposició. En aquest sentit, l’Ajuntament farà pinya per conservar un equipament de més de 135 anys «que forma part de la història cultural del nostre municipi, i que considerem absolutament compatible amb la preeminència actual del teatre de la Fàbrica Vella», tal i com apuntava el portaveu de Junts, David Saldoni, en l’exposició de la moció.

El Centre Catòlic, situat al número 12 del carrer Sant Bernat i conegut popularment com el Centru, ha estat àmpliament utilitzat per l’Elenc Teatral, l’entitat cultural amateur que durant dècades ha tingut cura de l’edifici, si bé també n’han fet ús altres entitats i associacions, fins al seu tancament indefinit, ara fa tres anys degut al col·lapse d’una part de la teulada de la vivenda situada a la part superior de l’edifici. Tot i les converses amb el bisbat de Vic per al sanejament i rehabilitació de l’espai, de moment no s’hi ha fet cap intervenció, i per això ara es vol fer un pas més i mirar que pugui ser definitiu.

En aquest sentit, la moció aprovada pel ple proposa la realització d’un estudi sobre les mínimes actuacions que caldria fer-hi i dels possibles costos per garantir la continuïtat de l’equipament i les seves representacions. En aquest sentit, es fa una crida a la responsabilitat que hi té el bisbat, a qui també es proposarà la futura municipalització de la sala, possiblement mitjançant una cessió d’ús a 75 anys mitjançant conveni.

Mentrestant, es proposa al grup amateur de teatre del Centre Catòlic Sallentí que utilitzi la Fàbrica Vella per als assajos i representacions, i s’hi preveu habilitar un espai més ampli que l’actual perquè hi puguin guardar decorats i l’atrezzo. També es proporcionarà un espai per guardar la resta de material, com vestuari, en algun local municipal, en la major brevetat possible, i en paral·lel, s’instarà el bisbat a millorar les seves instal·lacions més enllà del mínim exigible per seguretat.

La proposta de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, ha trobat la complicitat de la resta de grups que també defensen la necessitat de preservar el Centru. En el ple, l’alcalde, Oriol Ribalta, expressava el seu »malestar» amb el Bisbat de Vic «per la irresponsabilitat davant la deixadesa i la inoperància que mostra amb el seu patrimoni», envers la parròquia de Santa Maria de Sallent, a diferència de l’interès que en altres ocasions diu que si que ha mostrat la diòcesi amb Cabrianes.

Per la seva banda, Guillem Cabra, de Fem Poble, també apel·la a la responsabilitat del bisbat de cara a «no deixar perdre un edifici històric per tota l’activitat que hi ha hagut a dins». Demana poder-lo preservar, recuperar «i que agafi una nova embranzida».