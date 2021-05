L’Ajuntament d’Artés ha lliurat els trofeus de les diferents categories a expositors participants a la 60a edició de la Fira d’Artés, que per primer cop es va celebrar de manera virtual a fira.artes.cat el cap de setmana del 10 i 11 d’abril.

Malgrat el format excepcional, la comissió de fira ha cregut oportú lliurar igualment els premis que habitualment entrega com a reconeixement a la participació en l’esdeveniment firal.

Tot i que s’ha reduït el nombre de premiats i s’han readaptat al nou format, l’Ajuntament i la comissió han volgut agrair un any més la participació i implicació d’empreses expositores. En el lliurament, l’alcalde, Enric Forcada, i el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Robles, van expressar la voluntat de seguir apostant per la Fira d’Artés tot desitjant que l’any vinent pugui ser presencial, si bé amb un espai digital també present.

El jurat ha decidit atorgar el trofeu a millor estand virtual a Nou Motor. També en l’àmbit d’automoció, el Grup Maas s’ha endut el trofeu al darrer model presentat a la fira virtual, per al DS7. Pel que fa a l’oferta més atractiva, s’ha reconegut l’oferta per al sistema de guiat professional que hi ha presentat Agrícola Fargas i el reconeixement a la innovació tecnològica ha sigut per Mecàniques Bover, pel sistema de control de purins que han presentat a la plataforma digital. Finalment, la iniciativa o producte més respectuós amb el medi ambient ha sigut per a ISVED, per les estufes de pèl·let amb tecnologia condensació d’Okofen.

Representants de les cinc empreses van recollir els trofeus (una creació de l’artista local Maria Picanyol) en un acte a la sala de plens de l’ajuntament.